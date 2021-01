Alitalia: Commissione Ue, in contatto con governo, nessun commento su lettera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è in contatto con le autorità italiane in merito ad Alitalia e all'operazione che dovrebbe portare alla creazione della newco Ita, ma non commenta le discussioni in corso. "Non posso dire molto. Non abbiamo alcun commento da fare sugli articoli apparsi", ha detto la portavoce della Commissione europea, Arianna Podestà, a chi le ha chiesto conferma dell'invio di una lettera da Bruxelles al governo italiano per chiedere chiarimenti sull'operazione. "Come sapete la Commissione europea è in contatto con le autorità italiane su questo tema e non possiamo commentare le discussioni né anticipare il risultato", ha detto. (Beb)