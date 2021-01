Camera: domani audizioni su dipendenze patologiche diffuse tra i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 13.30 la commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, svolge l'audizione di Andrea Fiore, dirigente medico del dipartimento delle dipendenze dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale e responsabile presso S.S. Dipendenze area Dolomiti friulane, di Pierandrea Salvo, medico psichiatra consigliere della Sipa (Società italiana di psicopatologia dell'alimentazione) e Luigi Janiri, docente di psichiatria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dipendenze patologiche diffuse tra i giovani. L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)