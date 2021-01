Sardegna: usi civici, riassegnate ad assessorato agricoltura funzioni amministrative svolte da Argea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato regionale all'Agricoltura avrà le funzioni amministrative in materia di usi civici che a suo tempo erano state trasferite all'Argea. Lo ha deciso la Giunta regionale con una delibera approvata nel corso dell'ultima seduta. "È un provvedimento - commenta l'assessore dell'Agricoltura, Gabriella Murgia - che consentirà di alleggerire Argea dal peso di attività non più coerenti con i nuovi compiti dell'Agenzia, oggi impegnata in una fase di specializzazione delle competenze per effetto dell'avvenuto riconoscimento di Organismo pagatore regionale per la Sardegna dei fondi Feaga e Fesr". Vengono così ritrasferite all'assessorato dell'Agricoltura diverse funzioni, in particolare l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione dei provvedimenti in materia di accertamento degli usi civici, l'istruttoria tecnico-amministrativa e l'adozione del provvedimento amministrativo di accoglimento o rigetto delle istanze dei Comuni sugli atti di disposizione dei terreni civici relativi a concessioni in affitto, e l'emissione del parere sul Regolamento comunale di gestione dei terreni civici. (segue) (Rsc)