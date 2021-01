Ambiente: Cattaneo, nel 2020 trend qualità aria Lombardia in miglioramento, ma non per riduzione traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel 2020 la qualità dell'aria ha mantenuto un trend di miglioramento complessivo e siamo rimasti al di sotto dei valori medi previsti dai limiti europei, ma sarebbe sbagliato pensare che la riduzione del traffico, da sola, sia sufficiente a risolvere il problema". Lo ha detto l'assessore all'ambiente e clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, durante la presentazione avvenuta a Palazzo Lombardia dei dati dell'inquinamento dell'aria dello scorso anno. "La situazione certamente non è drammatica - ha spiegato Cattaneo - ma ci sono dei fatti sorprendenti: ci saremmo potuti aspettare, a fronte di un lockdown che ha ridotto di molto il traffico veicolare, una riduzione significativa del Pm10 che invece non c'è stata, addirittura abbiamo avuto un leggero incremento del superamento del limite per le polveri sottili. Abbiamo avuto invece dati più positivi raggiungendo valori minimi da quando facciamo le rilevazioni per gli ossidi di azoto, che sono più direttamente collegati al traffico". "Dunque - ha concluso l'assessore - complessivamente continua un trend di miglioramento, ma il 2020 ci ha mostrato come, soprattutto per il Pm10, non si possono immaginare soluzioni semplicistiche, perché è un inquinante complesso e sarebbe sbagliato pensare che la riduzione del traffico da sola sia sufficiente a risolvere il problema, i dati dimostrano che non è stato così".(Rem)