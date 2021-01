Azerbaigian-Iran: il 18 e 19 gennaio riunione commissione intergovernativa a Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 e 19 gennaio si terrà a Teheran una riunione della commissione intergovernativa congiunta Azerbaigian-Iran. Lo ha affermato l'ambasciatore iraniano in Azerbaigian, Abbas Mousavi, durante il suo incontro con il presidente della Confederazione degli imprenditori azerbaigiana Mammad Musayev. Secondo l'ambasciatore, citato dall’agenzia di stampa “Apa”, l'incontro contribuirà allo sviluppo delle relazioni economiche tra i Paesi. Mousavi ha osservato che la Camera di commercio e industria di Tabriz è interessata a tenere una conferenza congiunta con la Confederazione degli imprenditori dell'Azerbaigian. Secondo l’ambasciatore, ci sono ampie opportunità per stabilire relazioni con le aziende che operano nelle regioni confinanti con l'Azerbaigian e, allo stesso tempo, si stanno preparando per lo svolgimento di vari eventi. L'ambasciatore ha anche proposto di creare delle società miste per trasportare i prodotti iraniani via terra, ferroviario e via mare. (Rum)