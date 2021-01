Nagorno-Karabakh: vicepremier armeno Grigoryan parteciperà a task force con Russia e Azerbaigian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di lavoro trilaterale presieduto dai vice primi ministri armeno, russo e azerbaigiano che avrà lo scopo di sbloccare tutti i collegamenti economici e di trasporto nella regione del Nagorno-Karabakh sarà presieduto dal vice primo ministro Mher Grigoryan. Lo ha detto l’ufficio stampa del rappresentante governativo armeno in un comunicato. La task force trilaterale è stata creata in seguito a una dichiarazione firmata tra Armenia, Russia e Azerbaigian al vertice di ieri a Mosca. Il gruppo di lavoro, che si occuperà dell'attuazione della clausola 9 della dichiarazione del 9 novembre 2020 tra i leader armeno, russo e azerbaigiano, terrà la sua prima riunione entro il 30 gennaio 2021. I risultati del primo incontro dovrebbero elaborare le principali direttrici di lavoro in applicazione della clausola 9 dell'accordo, dando priorità alle comunicazioni ferroviarie e stradali, nonché definire altri obiettivi concordate tra Armenia, Azerbaigian e Russia. (Rum)