Medio Oriente: Egitto condanna approvazione di 800 nuove case di coloni israeliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha criticato la decisione del governo israeliano di costruire 800 nuove unità abitative negli insediamenti ebraici in Cisgiordania. Lo ha annunciato il portavoce della diplomazia del Cairo, Ahmed Hafez, secondo quanto riportato in un comunicato. La decisione rappresenta una “nuova violazione” delle risoluzioni delle Nazioni Unite in merito alla situazione in Medio Oriente. "Hafez ha espresso profonda preoccupazione per le conseguenze di passi così frequenti che minano la soluzione a due Stati, in un momento in cui tutte le parti internazionali esercitano sforzi instancabili per rilanciare i colloqui di pace tra palestinesi e israeliani”, si legge nel comunicato. L’ambasciatore ha evidenziato anche “le ripercussioni negative di queste azioni sulla sicurezza regionale e sulla sua stabilità". Ieri, 11 gennaio, il Cairo ha ospitato una riunione tra i ministri degli Esteri di Egitto, Giordania, Francia e Germania, rispettivamente Sameh Shoukry, Ayman Safadi, Jean-Yves Le Drian e Heiko Maas, incentrata sul rilancio del processo di pace in Medio Oriente. (Cae)