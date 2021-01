Speciale difesa: Marina egiziana vara la prima corvetta Gowind “Made in Egypt”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare egiziana ha varato la prima corvetta di classe Gowind fabbricata interamente in Egitto. Lo ha detto il portavoce militare, generale Tamer el Rifae, in un comunicato stampa. "Il 100 per cento della corvetta è stato costruito da mani egiziane presso il cantiere navale di Alessandria d’Egitto, in collaborazione con Naval Group", ha detto El Rifae. Denominata "Port Said", la corvetta è l’ultima di una serie di importanti unità navali che si è unita alla Marina egiziana. "La costruzione della corvetta ha rappresentato una sfida per le capacità del cantiere di Alessandria. Si tratta di una nave multiruolo che utilizza un sistema integrato di monitoraggio del combattimento contro navi, aerei e sottomarini", ha proseguito il portavoce. Il varo è avvenuto alla presenza del generale Ahmed Khaled, capo di Stato maggiore della Marina egiziana. La corvetta è una delle quattro Gowind da 2.500 tonnellate concordato in un contratto stipulato dall'Egitto e Naval Group (all'epoca Dcns) nel 2014. Di quattro corvette sotto contratto, l'Egitto ne ha ricevuta una costruita in Francia, mentre le altre tre saranno costruite presso l'arsenale di Alessandria. Il gruppo navale francese ha vinto una gara contro la tedesca ThyssenKrupp Marine Systems e l’olandese Damen. Le Gowind sono armate di missili VL Mica ed Exocet, dispongono di un radar multifunzione e di un missile intercettore Mica, per il combattimento e l’autodifesa. Inoltre, le corvette dispongono di missili antinave Exoce. (Cae)