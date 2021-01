Speciale difesa: Medio Oriente, sarà approvata costruzione 800 case coloni prima dell'insediamento di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una commissione del ministero della Difesa israeliano approverà un piano per la costruzione di 800 nuove unità abitative da destinare ai coloni prima dell’insediamento di Joe Biden alla Casa bianca, atteso il 20 gennaio. Lo ha annunciato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, confermando delle indiscrezioni diffuse in precedenza. L’Alta commissione per la pianificazione dell’amministrazione civile approverà la costruzione di 500 case negli insediamenti di Itamar, Beit El, Shavei Shomron, Oranit e Givat Ze’ev, in Cisgiordania, la prossima settimana, secondo quanto riportato dall’emittente pubblica “Kan”. La commissione promuoverà anche il piano per costruire 100 abitazioni a Tal Menashe e 200 case nell’avamposto di Nofei Nehemia, nel nord della Cisgiordania. (Res)