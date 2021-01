Speciale difesa: Israele, processo Netanyahu, l'8 febbraio nuova udienza in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Tel Aviv, Ron Huldai, che ha formato di recente un partito politico (Gli israeliani) in vista del voto di marzo, ha accusato il ministro della Difesa, Benny Gantz, di aver ceduto a Netanyahu, consentendo di posticipare l’udienza. “Non sono passate neanche due settimane da quando Avi Nissenkorn ha lasciato il ministero della Giustizia e il processo Netanyahu è stato rimandato. Gantz non perde occasione per cedere a Bibi. Riporteremo il Paese sulla buona strada", ha detto Huldai. Da parte sua, Nissenkorn, che ha lasciato il partito di Gantz Blu e bianco per far parte del nuovo partito di Huldai, ha scritto su Twitter: "Come ministro della giustizia non ho ceduto e ho emesso ordini che tenevano aperti i tribunali anche durante i blocchi. La democrazia non si ferma durante le emergenze. Gli israeliani meritano una leadership di cui ci si può fidare". (Res)