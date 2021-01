Speciale difesa: Guerini, "ottima iniziativa" polo di ricerca fra Aid-Scfm e Fondazione Toscana Life Sciences

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La creazione di un polo di ricerca e sviluppo di produzione di vaccini ed anticorpi, grazie ad un'intesa tra l’Agenzia Industrie Difesa con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare e la Fondazione Toscana Life Sciences, rappresenta un'ottima iniziativa per il Paese. Lo ha detto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha commentato l'accordo sottoscritto in videoconferenza tra il senatore Nicola Latorre, direttore generale dell'Agenzia Industrie Difesa e Fabrizio Landi, Presidente della Fondazione Toscana Life Sciences. "Il contributo delle Forze armate durante la pandemia - ha aggiunto Guerini - è sotto gli occhi di tutti. La Difesa ha garantito la disponibilità di strutture militari, messo a disposizione centinaia tra medici e infermieri militari, fornito un robusto sostegno logistico, contribuito a garantire il controllo del territorio. Ma determinante è stato anche l’apporto della sanità militare in termini di ricerca e cura. Le sinergie espresse in questo accordo confermano l’alta valenza strategica della sanità militare". “L’Agenzia Industrie Difesa-Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (Aid-Scfm) - ha concluso il Ministro - oltre a soddisfare prioritariamente le esigenze sanitarie delle Forze armate, da sempre collabora con Istituzioni e numerose Università. Competenze e potenzialità che si sono rese evidenti proprio durante l’emergenza da Covid-19". (Com)