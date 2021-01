Speciale difesa: Turchia, quest’anno sarà consegnato primo drone di produzione locale Akinci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria turca della difesa è determinata nel 2021 a completare i suoi progetti in corso, a lanciarne di nuovi e a consegnare nuovi sistemi di progettazione locale, fra tutti il drone Akinci, la cui prima consegna dovrebbe essere effettuata quest’anno. Lo ha annunciato il capo della Presidenza turca per le industrie della difesa, Ismail Demir, recentemente sanzionato dagli Stati Uniti per l’acquisto da parte della Turchia di sistemi antiaerei S-400 di fabbricazione russa. “Quest’anno faremo le prime consegne del drone aereo Akinci”, ha detto Demir in una conferenza stampa. Lo scorso agosto, il secondo prototipo del drone Akinci ha superato il test dei 20 mila piedi (6.096 metri): il velivolo ha un’autonomia di volo di 24 ore, ha un tetto di servizio pari a 40 mila piedi (12.192 metri), un’apertura alare di 20 metri e una capacità di carico di 1.350 chilogrammi. (Tua)