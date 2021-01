Speciale difesa: Turchia-Francia, ministro Difesa Akar respinge “accuse” omologa Parly

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa nazionale della Turchia, Hulusi Akar, ha respinto “con forza” le affermazioni dell’omologa della Francia, Florence Parly, riguardo a presunti movimenti ostili effettuati l’anno scorso dalla Marina turca contro la fregata francese Courbet. Akar lo ha detto durante una riunione in videoconferenza con i primi ufficiali delle forze armate, secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. “La ministra della Difesa francese deve aver mescolato gli incidenti”, ha detto Akar, criticando il linguaggio “accusatorio” di Parly. “Lo respingiamo con forza, nulla di simile è mai successo”, ha aggiunto. Tutte le informazioni relative alle accuse di “disturbo” da parte della Marina turca sono state fornite alla Nato, che ha assolto la Turchia, ha detto Akar, “rivelando chiaramente che le accuse della Francia sono senza fondamento e non riflettono la verità”. In quell’occasione, ha ribadito il ministro della Difesa di Ankara, “la nostra nave ha agito in accordo con il diritto internazionale, il diritto del mare e doganale, le sue relazioni con la Nato nel quadro del suo essere membro Nato”. La Turchia, ha aggiunto Akar, attende ancora scuse dagli ufficiali francesi riguardo alla vicenda. (Tua)