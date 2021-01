Speciale difesa: Turchia aspira ad ottenere la tecnologia per la produzione degli S-400

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia potrebbe acquistare un secondo set del sistema missilistico antiaereo russo S-400, ma insiste sulla produzione congiunta e sul trasferimento di tecnologia. Lo ha affermato il direttore della Presidenza turca per l'industria della difesa, Ismail Demir. "Fino a quando non saranno state adottate ulteriori sanzioni, non vedremo alcun rischio. Se l'avessimo voluto, il secondo set di S-400 sarebbe arrivato ieri, ma la produzione congiunta e il trasferimento tecnologico sono per noi importanti", ha dichiarato all'emittente televisiva "Cnn Turk", ripreso da "Ria Novosti". (Rum)