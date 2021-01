Speciale difesa: Finlandia assume presidenza Nordefco nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia guiderà la Cooperazione per la difesa nordica (Nordefco) nel 2021. Lo ha reso noto il ministero della Difesa finlandese. "La crisi del coronavirus ha evidenziato l'importanza della sicurezza globale, nonché l'importanza della resilienza delle forze armate e della sicurezza degli approvvigionamenti. La Finlandia ritiene importante studiare l'impatto della pandemia di Covid-19 sulla sicurezza delle forniture militari, in particolare sull'industria della difesa", ha reso noto il dicastero di Helsinki. Durante la presidenza finlandese del Nordefco sono previsti numerosi incontri internazionali. I ministri della Difesa dei cinque paesi (Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia e Islanda) di solito si incontrano due volte all'anno, ma le riunioni si terranno anche in formato virtuale. I segretari permanenti dei ministeri della Difesa si incontreranno una volta all'anno. Inoltre, i rappresentanti militari terranno diversi incontri in Finlandia, ha reso noto il dicastero di Helsinki. (Sts)