Speciale difesa: Regno Unito, accoltellatore di Reading condannato all'ergastolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Khairi Saadallah, l'uomo colpevole di aver accoltellato 3 uomini in un parco della città britannica di Reading nel mese di giugno, è stato condannato alla pena dell'ergastolo da un tribunale di Londra. Il giudice, Nigel Sweeney, ha definito gli assassinii come "spietati e brutali" atti di terrore. Saadallah, che ha ammesso le proprie responsabilità, si è anche detto colpevole del tentato omicidio di altri tre uomini nel parco quello stesso giorno. Secondo diversi testimoni, Saadallah si sarebbe avventato sulle sue vittime urlando "Allahu Akbar", prima di gettare l'arma (un grosso coltello da cucina) e fuggire a piedi, inseguito dalla polizia. Secondo i magistrati, in un primo momento l'assassino voleva essere giudicato come jihadista e ammetter e di aver commesso gli accoltellamenti "in perseguimento della propria jihad", ma la sua posizione sarebbe in seguito cambiata, dopo che la sua difesa si è appellata alla sua supposta infermità di mente. (Rel)