Germania: arrestato il capo di DarkMarket, la rete di traffici illeciti più vasta al mondo

- La polizia tedesca ha arrestato il capo di DarkMarket, la rete di traffici illeciti su internet più vasta al mondo, chiudendo il suo sito web. Si tratta di un cittadino australiano di 34 anni, catturato al confine tra Germania e Danimarca nello scorso fine settimana. Come riferisce oggi il quotidiano “Bild”, il capo di DarkMarket si trova attualmente in custodia e rifiuta di collaborare agli interrogatori.L'arresto è stato effettuato dall'Ispettorato criminale centrale di Oldenburg (Zki), sotto la direzione dell'Ufficio centrale per la criminalità informatica (Lzc) della procura di Coblenza. L'operazione è stata coordinata dall'Ufficio di polizia europeo (Europol). Gli investigatori tedeschi hanno ricevuto supporto dall'Ufficio federale per le investigazioni (Fbi), dall'Agenzia antidroga e dall'Agenzia per la riscossione dei tributi (Irs) degli Stati Uniti, nonché dalle forze di polizia di Australia, Regno Unito, Danimarca, Svizzera, Ucraina e Moldova.Nella giornata di oggi, le autorità tedesche hanno chiuso il sito web di DarkMarket, spegnendo i server. Al momento della chiusura, la piattaforma illegale aveva quasi 500 mila utenti e più di 2.400 venditori. Almeno 320 mila transazioni sono state effettuate sul mercato nero virtuale. I pagamenti erano in criptovalute: in particolare, 4.650 Bitcoin, 12.800 Monero, per un fatturato di 140 milioni di euro. Tra Ucraina e Moldova sono stati sequestrati oltre 20 server di DarkMarket, da cui gli investigatori sperano di ricavare informazioni su moderatori, venditori e acquirenti della piattaforma in cui venivano scambiati farmaci, denaro contraffatto, dettagli di carte di credito rubate o falsificate, carte Sim anonime e malware. (Geb)