Imprese: Exor lancia nuovo bond in euro e riacquista titoli 2022 e 2024

- Exor ha annunciato un’offerta di riacquisto di due bond: il primo con scadenza al 2022 per un ammontare di 750 milioni di euro, e il secondo con scadenza al 2024 per un importo di 650 milioni. Stando al relativo comunicato stampa, l’offerta scadrà il prossimo 19 gennaio. La finanziaria della famiglia Agnelli ha anche annunciato il lancio di una nuova emissione obbligazionaria denominata in euro che sarà quotata alla Borsa di Lussemburgo, tesa alla raccolta di nuovi fondi per attività aziendali come ad esempio il rifinanziamento del debito esistente. Stando alla nota, i joint lead manager per l’operazione saranno Bnp Paribas, Citigroup Global Markets Europe, Ing Bank, Societe Generale e Unicredit. (Com)