Regno Unito: vendite al dettaglio nel 2020 al minimo da 25 anni causa pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo nuovi dati pubblicati dalle associazioni di categoria, il livello delle vendite al dettaglio nel 2020 nel Regno Unito è risultato essere al suo minimo da 25 anni, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia. La chiusura degli esercizi commerciali non essenziali infatti ha pesantemente oscurato il boom delle vendite online, con un bilancio dello 0,3 per cento inferiore rispetto al 2019, la peggiore decrescita da quanto si è iniziato a misurare il dato nel 1995. Come prevedibile, il settore della ristorazione e alberghiero è quello che ha subito uno dei contraccolpi più importanti, mentre la vendita di alimentari al dettaglio è cresciuta del 5,4 per cento. La vendita di beni non essenziali in negozi fisici invece risulta essere crollata del 24 per cento. (Rel)