Cina: Covid, esperti Oms arriveranno giovedì a Wuhan da Singapore

- Gli esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) incaricati di indagare sulle origini della Covid-19 arrivaranno giovedì 14 gennaio a Wuhan, nella Cina centrale, da Singapore. Lo ha rivelato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, durante il briefing quotidiano con la stampa a Pechino. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul loro itinerario. La Commissione sanitaria nazionale cinese ha annunciato ieri che esperti dell'Oms arriveranno in Cina per condurre ricerche congiunte assieme a scienziati cinesi sul tracciamento dell'origine del coronavirus, la terza visita di questo tipo dall'inizio della pandemia. (Cip)