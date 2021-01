Migranti: Unhcr, l'Ue garantisca un nuovo capitolo per la protezione dei rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’inizio del 2021, l’Unhcr, Agenzia Onu per i rifugiati, invita il Portogallo e la Slovenia a sfruttare le loro presidenze dell’Unione europea di quest’anno e i negoziati sul Patto Ue sulla migrazione e l’asilo e a dare prova di leadership per proteggere meglio i rifugiati in Europa e altrove. Lo riferisce un comunicato stampa. Le raccomandazioni alla presidenza Ue 2021 dell’Unhcr propongono misure prevedibili e basate su principi di solidarietà per un sistema di asilo Ue praticabile, fondato sul diritto e sostenibile. Sottolineano inoltre l’importanza di rivitalizzare il sostegno politico e economico ai Paesi e alle regioni in cui vive la maggior parte delle persone costrette alla fuga e la necessità di affrontare le cause alla radice delle migrazioni forzati e irregolari. "In un ambiente globale fragile, un’Ue che salvi vite umane, protegga i rifugiati in Europa e nel mondo, e trovi soluzioni per porre fine alle migrazioni forzate e costruire società resilienti è più che mai necessaria”, ha detto Gonzalo Vargas Llosa, rappresentante dell’Unhcr per gli affari europei. “Speriamo che il 2021 sia un nuovo capitolo per la protezione dei rifugiati, con l’Ue che dimostri la sua leadership in Europa e nel mondo”. L’Unhcr accoglie con favore la direzione della proposta di Patto Ue, il suo approccio comprensivo, e la sua enfasi sulla solidarietà e sulla necessità di affrontare le cause alla radice della migrazione forzata. C’è anche un importante impegno a rafforzare la ricerca e il salvataggio in mare e a garantire uno sbarco prevedibile, che l’Unhcr spera di vedere rapidamente adottato. "Mentre proseguono i negoziati sul Patto dell’Ue, confidiamo che gli Stati membri colgano l’opportunità di dare l’esempio e di proteggere meglio le persone che cercano asilo in Europa", ha detto Vargas Llosa. "Le presidenze dell’Ue del 2021 hanno un ruolo fondamentale per facilitare le discussioni che aprono la strada a un sistema di asilo comune e funzionante che protegga le persone in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni". (segue) (Com)