Migranti: Unhcr, l'Ue garantisca un nuovo capitolo per la protezione dei rifugiati (2)

- L’Unhcr incoraggia le presidenze a esplorare le possibilità di compiere progressi su questioni chiave come la solidarietà e le procedure di frontiera. L’Unhcr sostiene procedure di asilo eque e rapide per determinare celermente chi ha bisogno di protezione internazionale. Ritorni dignitosi per le persone che desiderano rientrare nei loro Paesi d’origine o che non hanno bisogno di protezione internazionale sono altrettanto cruciali per un sistema funzionante e ben gestito. Un sistema di asilo veramente comune ed efficace nell’Ue richiede anche un meccanismo di solidarietà prevedibile con gli Stati membri che ricevono un numero sproporzionato di richieste di asilo. L’Ue può rafforzare il suo ruolo di leader mondiale nel campo dell’asilo, garantendo che i diritti dei rifugiati siano sempre rispettati. L’Unhcr rimane tuttavia profondamente preoccupata per le credibili e ripetute accuse di respingimenti, e incoraggia le Presidenze a dare priorità allo sviluppo di meccanismi di monitoraggio nazionali indipendenti, come proposto nel Patto dell’Ue, al fine di porre fine a tali pratiche. Con l’85 per cento dei rifugiati nel mondo accolti nei paesi in via di sviluppo, l’Unhcr chiede inoltre alle Presidenze dell’Ue di assicurare un aiuto economico prevedibile e flessibile (sia allo sviluppo che umanitario) e un sostegno generale agli Stati ospitanti, anche per rafforzare i loro sistemi di asilo. Meno persone potrebbero intraprendere viaggi pericolosi se i Paesi dell’Ue dimostrassero un maggiore impegno a favore della solidarietà attraverso il reinsediamento, i canali complementari e il ricongiungimento familiare. A questo proposito, l’Unhcr accoglie con favore il rinnovato Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione, 2021-27, che ha fatto seguito ad ampie consultazioni pubbliche con la società civile e i rifugiati in tutta Europa. L’Unhcr rimane pronta a sostenere le presidenze dell’Ue e gli Stati membri per rafforzare la solidarietà con i rifugiati e i Paesi che li ospitano all’interno dell’Ue e nel mondo. (Com)