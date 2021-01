Romania: oltre un milione i dipendenti pubblici, più di un quarto lavora nel settore dell'istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania aveva 1.245.578 dipendenti pubblici nel novembre dello scorso anno (impiegati presso istituzioni e autorità pubbliche). Quasi due terzi, il 64 per cento, lavora nella pubblica amministrazione centrale. I dati, pubblicati sul sito del ministero delle Finanze indicano che, dai circa 800 mila dipendenti dell'amministrazione pubblica centrale, 600 mila erano assunti da istituzioni finanziate integralmente dal bilancio di stato, per la maggior parte - quasi 300 mila - al dicastero dell'Istruzione e 125 mila a quello dell'Interno. Lo scorso novembre, nell'amministrazione pubblica locale erano assunte quasi 450 mila persone, di cui oltre la metà in istituzioni finanziate integralmente dai budget locali, e il resto in istituzioni finanziate integralmente o parzialmente dai propri redditi.(Rob)