Governo: Perego (FI), servono collegialità e maturità politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Crisi aperte al buio, richieste di dimissioni del Premier, auspicio di ritorno al voto immediato. Mi metto nei panni dei cittadini italiani che assistono sgomenti allo spettacolo offerto dalla politica. Il nostro Paese ha bisogno di serietà, collegialità e maturità politica: portiamo a casa i fondi europei, traghettiamo l'Italia fuori dalla crisi; a volte qualche parola in meno e lavoro silenzioso in più non guasterebbe". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Matteo Perego. (com)