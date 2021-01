Lavoro: British Council, consigli per costruire una carriera in contesto mutato da pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo del lavoro è mutato. Le conseguenze dell’emergenza sanitaria globale sono innumerevoli e con queste anche le sfide che si pongono a quanti si stanno costruendo una carriera professionale in Italia o all’estero, sia tramite percorsi di crescita interni sia presso nuove entità aziendali. Quali saranno nel prossimo futuro i prerequisiti più richiesti e quali le abilità di cui dotarsi in azienda sono questioni a cui il British Council, l’ente ufficiale britannico di riferimento in Italia e nel mondo per la formazione linguistica e culturale, ha cercato di dare risposta in questo inizio 2021, come si legge in un comunicato stampa. “Ai molti professionisti che desiderano migliorare le proprie competenze curricolari, il primo consiglio che possiamo dare oggi è di investire in una formazione specifica su abilità relazionali e comportamentali da attuare nel lavoro di pari passo a competenze tecniche specifiche” afferma Cristina Limbiase Savage, direttrice del Corporate Training Italy del British Council. (segue) (Com)