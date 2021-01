Lavoro: British Council, consigli per costruire una carriera in contesto mutato da pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo smart working e il remote working hanno fatto emergere con forza dirompente l’importanza della qualità e delle modalità relazionali, insieme a una serie di competenze trasversali. In un panorama di distanziamento sociale forzato, che si protrarrà ancora per qualche tempo purtroppo, le aziende richiederanno in misura crescente ai propri dipendenti e ai nuovi candidati di mostrarsi capaci di operare attingendo a competenze non meramente nozionistiche e cognitive: sapere risolvere problemi adottando il corretto approccio psicologico e funzionale, operare in ottica di gruppo verso un fine comune e condiviso nel rispetto di ogni singola specializzazione, sapere comunicare e trasferire informazioni con chiarezza espositiva e di codice linguistico con colleghi, partner e clienti sono alcuni esempi della direzione da intraprendere. Tra le soft skills che saranno maggiormente richieste nei prossimi mesi, secondo l’ente britannico, vi sono in particolare abilità ‘soft’ di presentation, positive influencing e negotiation, comunicazione transculturale, email writing and report, public speaking. Obiettivo principe sarà quello di sapere sempre comunicare in modo efficace ed efficiente con gli interlocutori interni ed esterni. “I nostri nuovi workshop di preparazione professionale affrontano la sfida di comunicare propriamente anche nel regno virtuale, tenendo conto di ogni genere di stakeholder e di ruolo aziendale. Per poter prosperare nell'ambiente di lavoro odierno caratterizzato da accordi flessibili, team geograficamente distribuiti e strutture agili, occorre arricchirsi in particolare di quella che definiamo ‘digital readiness’, una competenza di ampio respiro, trasversale e applicabile in ogni contesto e dimensione aziendale” precisano dal British Council in Italia. (segue) (Com)