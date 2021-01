Lavoro: British Council, consigli per costruire una carriera in contesto mutato da pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutti i Paesi le aziende di ogni dimensione continueranno a investire nella formazione dei propri team per continuare a corrispondere agli standard qualitativi dei loro settori di riferimento e a farsi trovare pronte a superare le possibili asperità del quadro socio-economico del prossimo futuro. “Il British Council, attraverso la collaborazione di professionisti negli ambiti del learning and development, delle risorse umane e del business management, ha identificato le aree e le abilità maggiormente richieste ai professionisti di diversi ambiti lavorativi e ha pertanto creato dei percorsi di formazione su misura che possano portare risultati immediati e quantificabili” spiega la manager. I corsi della divisione ‘Professional Skills’ che il British Council mette a disposizione di professionisti e aziende sotto forma di webinar e workshop digitali sono vari: dai più agili e intensi della durata di 90 minuti ciascuno, ai più strutturati di circa 7 o 14 ore. Tutti i corsi si contraddistinguono per una forte focalizzazione sulle reali esigenze di crescita professionale dei partecipanti tramite una marcata caratterizzazione made-to-measure del percorso formativo e un approccio pragmatico di facile comprensione e pronta attuazione. (segue) (Com)