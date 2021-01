Lavoro: British Council, consigli per costruire una carriera in contesto mutato da pandemia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 2020 ha segnato una svolta nelle abitudini di fruizione della formazione, anche per gli adulti: dalle aule si è dovuti ricorrere alle vie digitali e ai sistemi di conferencing che hanno richiesto di possedere abilità completamente nuove o inesplorate fino ad ora. Sapere usare in primis le tecnologie abilitanti e da qui essere in grado di trasferire per loro tramite concetti e informazioni in maniera adeguata è un chiaro esempio della resilienza a cui siamo stati tutti chiamati a rispondere. Nel 2021 prevediamo che le aziende faranno un ulteriore e repentino passo evolutivo per riuscire a sostenere la ripresa economica e lavorativa. Sarà importante quindi farsi trovare preparati e pronti come lavoratori e come candidati a garantire la continuità e l’efficacia delle attività quotidiane con piena consapevolezza e sicurezza comunicativa e relazionale” precisa Lambiase. (Com)