Governo: Mulè, da FI non arriverà alcun sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando affidi la risoluzione della crisi alla cabala vuol dire che la maggioranza è implosa o è inesistente. L'unico collante è quello che li tiene saldi alla poltrona". Lo ha detto Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, a "Coffee Break", su La7. "Non c'è alcuna possibilità che da Forza Italia arrivi alcun sostegno a un qualsiasi governo Conte o a un qualsiasi governo con Pd e Movimento 5 stelle perché siamo fondatori e federatori del centrodestra e crediamo che il centrodestra sia l'unica alternativa possibile a un governo che ha fatto ridere il mondo per come ha gestito questa fase delicatissima della pandemia - ha aggiunto -. Deve finire questa commedia".(com)