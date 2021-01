Madagascar: Pam, un terzo della popolazione in grave crisi alimentare a causa della siccità e del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre anni consecutivi di siccità, uniti a una forte recessione innescata dalla pandemia di Covid-19, lasceranno un terzo della popolazione nel Madagascar meridionale in una grave crisi alimentare. È l’allarme lanciato dal programma alimentare mondiale (Pam), secondo cui i tassi di grave malnutrizione continuano ad aumentare vertiginosamente e molti bambini costretti a mendicare per aiutare le loro famiglie a mangiare, di qui la necessità di un'azione urgente per prevenire una crisi umanitaria. Con condizioni di siccità che persistono fino al 2021 e un ultimo raccolto mediocre, le comunità stanche hanno poche risorse su cui ripiegare e molte hanno dovuto lasciare le loro case in cerca di cibo e lavoro, denuncia il Pam in una nota. Si prevede che circa 1,35 milioni di persone – il 35 per cento della popolazione della regione – soffriranno di insicurezza alimentare, una cifra che è quasi il doppio rispetto a quella relativa allo stesso periodo dell'anno scorso. Inoltre, la pandemia di Covid-19 ha aggravato il disagio, provocando il prosciugamento dell'occupazione stagionale e molte famiglie hanno fatto affidamento su redditi improvvisati per superare la stagione magra, che raggiunge il picco tra gennaio e aprile. “Per sopravvivere, le famiglie mangiano frutti di tamarindo mescolati con argilla”, afferma Moumini Ouedraogo, rappresentante del Pam in Madagascar. “Non possiamo affrontare un altro anno come questo. Senza pioggia e con un raccolto scarso, le persone dovranno affrontare la fame. Nessuno dovrebbe vivere in questo modo”, ha aggiunto. (segue) (Com)