Madagascar: Pam, un terzo della popolazione in grave crisi alimentare a causa della siccità e del Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I bambini sono i più colpiti dalla crisi alimentare e la maggior parte di loro ha abbandonato le scuole per elemosinare cibo nelle strade. Una valutazione del Pam effettuata nella località di Amboasary nell'ottobre 2020 ha rilevato che tre bambini su quattro sono assenti da scuola, principalmente per aiutare i genitori a cercare cibo, mentre la prevalenza della malnutrizione acuta globale (Gam) nei bambini sotto i 5 anni nelle tre regioni più colpite (Androy, Anosy e Atsimo Andrefana) è del 10,7 per cento. Questo è il secondo tasso più alto nella regione dell'Africa orientale e meridionale. Le proiezioni più recenti hanno stimato ad oltre 135 mila il numero di bambini che potrebbero soffrire di malnutrizione acuta, di cui 27 mila classificati come gravi. Il Pam attualmente fornisce assistenza alimentare a quasi 500 mila persone con grave insicurezza alimentare nei nove distretti più colpiti del sud. Dato il rapido deterioramento della situazione, entro il giugno 2021 il Pam intende aumentare la propria assistenza per raggiungere quasi 900 mila delle persone più vulnerabili. Tuttavia, sarà necessario il supporto per le famiglie in difficoltà ben oltre l'attuale stagione magra. Il Pam ha urgente bisogno di 35 milioni di dollari per finanziare la distribuzione di cibo e contanti salvavita e programmi di trattamento della malnutrizione. Ciò include anche l'alimentazione scolastica di emergenza per 150 mila bambini per garantire che possano rimanere a scuola e costruire un futuro più sicuro. (Com)