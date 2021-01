Vaccino: Ronzulli (FI), manca programmazione, coinvolgere farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente sul personale per effettuare le vaccinazioni la programmazione a livello nazionale è stata sbagliata. Non ci sono infermieri a sufficienza e quindi dovranno essere i medici a effettuare i vaccini, questo comporterà anche un aumento della spesa". Lo ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, ad "Agorà", su Rai 3. "Sarebbe stato invece opportuno coinvolgere le farmacie, i militari, il personale sanitario in pensione, cosa che non è avvenuta ed evidenzia una certa criticità del piano del governo anche per quanto riguarda il reclutamento del personale addetto alla somministrazione", ha aggiunto. (com)