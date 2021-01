Covid: Ema, richiesta per vaccino AstraZeneca, parere entro il 29 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha ricevuto una richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per un vaccino anti Covid-19 sviluppato da AstraZeneca e dall'Università di Oxford. La valutazione del vaccino procederà secondo una tempistica accelerata. Lo ha annunciato Ema. Un parere sull'autorizzazione all'immissione in commercio potrebbe essere emesso entro il 29 gennaio durante la riunione del comitato scientifico per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema, a condizione che i dati presentati sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del vaccino siano sufficientemente solidi e completi e che qualsiasi ulteriore le informazioni necessarie per completare la valutazione sono tempestivamente presentate.(Beb)