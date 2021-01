Droga: smantellate smantellata banda di spaccio a Trento, 16 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Trento era stata individuata dai capi del gruppo criminale nigeriano quale “piazza di spaccio”, in cui far confluire i numerosi pusher, carichi di sostanza stupefacente, per vendere la droga, in parte anche ingerita per sfuggire ai controlli della Polizia. Nel capoluogo trentino, venditori e clienti si davano appuntamento giornalmente nei giardini di Piazza Dante nonché nelle vie antistanti lo scalo ferroviario. Dall'attività investiva è emerso anche il modus operandi del gruppo criminale: Agli spacciatori venivano fornite istruzioni dai capi dell’organizzazione su come aggirare i controlli della Polizia. In particolare, tenendo nella cavità orale le dosi di eroina da cedere, previo pagamento di una somma di denaro oscillante tra i 20 e 40 euro, in relazione al peso della singola dose, 1 grammo oppure 0,5 grammi. Non appena si fosse avvicinata un equipaggio della Polizia di Stato per effettuare un controllo, l’ordine prevedeva che le dosi fossero ingerite; cosicché all’atto della perquisizione il pusher risultasse privo della sostanza psicotropa. Questo espediente è stato aggirato dagli investigatori: laddove lo spacciatore avesse ingerito la droga sarebbe stato condotto presso l’ospedale Santa Chiara per effettuare un esame diagnostico, tale da far emergere che avessero ingerito sostanza psicotropa.(Ren)