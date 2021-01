Droga: smantellate smantellata banda di spaccio a Trento, 16 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso delle indagini, durate circa un anno, si sono verificati episodi in cui è venuta alla luce "la pericolosità, e lo spregio per la vita" degli stessi partecipi dell’associazione, dell’intera compagine criminale disarticolata questa mattina. In alcune occasioni la forza del vincolo associativo tra i vari pusher, è stata così forte da indurre questi ultimi a rivolgersi con tono anche minaccioso agli agenti della Questura di Trento intenti nell’attività di controllo del territorio intorno alla stazione. Allo stesso modo sono state registrate azioni d’impeto dei pusher per sfuggire all’arresto. In particolare, nel mese di luglio 2019, uno degli spacciatori, arrestato in flagranza perché colto a vendere eroina ad un giovane trentino, si è rivolto agli agenti della Questura di Trento, che lo stavano portando in carcere, dicendo: "Sapete che sono uno spacciatore ma oggi con me non lavorate...", a testimoniare la presunzione di essere intoccabile. Successivamente, nel mese di novembre 2019, un altro spacciatore, sempre organico al gruppo criminale nigeriano, che aveva finito di scontare la detenzione in carcere a Venezia un mese prima, per sfuggire all’arresto, dopo essere stato portato presso l’ospedale “Santa Chiara” di Trento perché espellesse le dosi ingerite, non ha esitato a buttarsi dal secondo piano del nosocomio, all’incirca 10 metri da suolo, per non essere portato in carcere, riportando due fratture a livello lombare. Tuttavia, una volta dimesso è stato accompagnato in carcere dalla Polizia. (Ren)