Droga: traffico internazionale di sostanze stupefacenti, 29 misure cautelari

- La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha eseguito 29 misure cautelari per traffico internazionale di sostanze stupefacenti nei confronti di cittadini albanesi e marocchini. L’attività è scaturita da un’indagine avviata nel 2017 a Reggio Emilia e coordinata dalla locale Procura della Repubblica che ha consentito di scoprire un vasto traffico di sostanza stupefacente tipo cocaina e marijuana. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile, supportata dal servizio centrale operativo e dalle squadre mobili di Bologna, Cremona, Firenze, Forlì, Mantova, Modena, Parma e Torino, hanno consentito di ipotizzare l’esistenza di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanza stupefacente e operante, per lo più, tra Modena e Reggio Emilia. La procura della repubblica di Bologna, Direzione distrettuale antimafia, acquisito il fascicolo, ha coordinato il successivo sviluppo investigativo raccogliendo gravi e concordanti indizi di colpevolezza in ordine a tre associazioni a delinquere, due composte da cittadini albanesi e una composta da cittadini marocchini, finalizzate al traffico, anche internazionale, di ingenti quantitativi di cocaina. Lo stupefacente, in particolare, veniva trasportato attraverso autovetture munite di doppi fondi ricavati artigianalmente ed abilmente occultati. L’attività investigativa si è avvalsa, anche, dell’installazione di telecamere che hanno permesso di riprendere la consegna dello stupefacente. Nel corso dell’intera indagine la polizia di stato ha proceduto a trarre in arresto, complessivamente, 102 soggetti, a sottoporre a sequestro 301 kg di hashish, 24,7 kg di cocaina, 2,1 kg di eroina, 31 kg di marijuana, 4 pistole illegalmente detenute, 192.000 euro contanti e sette autovetture munite di doppio fondo segreto.(Ren)