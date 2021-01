Roma: lite e tentata estorsione per il posto in cui prostituirsi, arrestato 51enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 51enne brasiliano, con precedenti, è stato arrestato dalla polizia per estorsione. Gli agenti del commissariato Esposizione di Roma hanno trovato l'uomo in viale Libano che litigava con un connazionale, che quando la situazione si è tranquillizzata ha spiegato di essere stato minacciato. L'arrestato gli aveva chiesto del denaro per permettergli di continuare a sostare nel posto in cui svolgeva l'attività di prostituzione. La vittima, presa a schiaffi dal 51enne, ha rifiutato l'intervento del 118. (Rer)