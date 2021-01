Sostenibilità: Intesa Sanpaolo e Bei lanciano “S.A.V.E. 2021 virtual tour” al Museo del risparmio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il 19 gennaio la prima edizione digitale del S.A.V.E. 2021 Virtual Tour, iniziativa sulla sostenibilità ambientale ed economica, dedicata agli studenti di ogni ordine e grado. Lo riferisce un comunicato stampa di Intesa Sanpaolo. Il progetto didattico ideato dal Museo del Risparmio di Torino di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con il Bei Institute, sarà lanciato alle 18:00 con l’evento digitale “#SAVEsCOOL” una diretta streaming interattiva e gratuita a cui parteciperanno anche tre star del web, Riccardo Aldighieri, Marcello Ascani e Eleonora Olivieri. I tre creators, che contano milioni di followers sui propri social, si trasformeranno in “influencer della sostenibilità” con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sui temi dell’economia circolare, della gestione del denaro e dell’inclusione sociale, utilizzando un linguaggio vicino a quello dei loro coetanei. (segue) (Res)