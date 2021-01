Sostenibilità: Intesa Sanpaolo e Bei lanciano “S.A.V.E. 2021 virtual tour” al Museo del risparmio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro ha dichiarato: “La pandemia da Covid-19 ha contribuito a mettere in discussione un modello economico che appare sempre meno adeguato a garantire una crescita inclusiva e sostenibile. Per questo Intesa Sanpaolo - attraverso il Museo del Risparmio - si è impegnata a costruire un progetto che parlando ai ragazzi, con il loro linguaggio, li aiutasse a sposare la causa della sostenibilità a 360 gradi. Sostenibilità che, sempre più, deve includere persone e comunità ai margini della società. Siamo convinti che l’uso consapevole del denaro e la giusta attenzione allo spreco rappresentino due elementi essenziali per diventare cittadini attivi, capaci di costruire un domani migliore per tutti”. (segue) (Res)