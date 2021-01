Sostenibilità: Intesa Sanpaolo e Bei lanciano “S.A.V.E. 2021 virtual tour” al Museo del risparmio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua il vicepresidente Bei, Dario Scannapieco ha affermato: “Le risorse economiche e naturali sono limitate ed è pertanto fondamentale gestirle al meglio per il progresso sociale ed economico di un Paese. Nell'emergenza che stiamo vivendo questo processo è ancora più importante. La Bei, in quanto Banca per il clima dell'Ue, sa bene quanto siano importanti l'educazione e la sensibilizzazione alla sostenibilità fin dalla tenera età. Lodevole quindi che l'esperienza di successo del SAVE tour si adatti alle necessità di questi mesi perché il percorso di crescita intellettuale non deve essere interrotto. E anzi S.A.V.E. 2021 Virtual Tour in forma digitale permette di allargare ancora di più la platea di bambini e ragazzi che usufruiranno dei contenuti non tradizionali grazie a strumenti e piattaforme tipici della loro generazione e quindi da loro ben conosciuti”. (Res)