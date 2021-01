Energia: Polonia, in Pomerania costruzione del più grande parco solare in Europa centrorientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società polacca Respect Energy, in collaborazione con la società tedesca Goldback Solar, avvierà a febbraio la costruzione del più grande complesso fotovoltaico dell'Europa centrale e orientale. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Pap" specificando che la centrale avrà una capacità di 204 megawatt nella prima fase per poi passare a 390 megawatt successivamente, generando così 230 chilowattora e entro il 2050 permetterà di ridurre le emissioni di CO2 di 5 milioni di tonnellate. Il parco solare avrà una superficie pari a 300 ettari e sorgerà a Zwartow in Pomerania. La costruzione dell'infrastruttura inizierà a febbraio 2021 permettendo di fornire energia ai consumatori già a partire al primo trimestre del 2022. (segue) (Vap)