Energia: Polonia, in Pomerania costruzione del più grande parco solare in Europa centrorientale (2)

- Il presidente del consiglio di amministrazione di Respect Energy, Sebastian Jablonski, ha sottolineato come questa operazione permetterà un aumento della quota del mercato fotovoltaico polacco tra l'8 e il 10 per cento e di soddisfare nei prossimi 5 anni l'1,5 per cento della domanda di elettricità della Polonia. Il progetto di installazione a Zwartow prevede anche il mantenimento dell'attività biologica che si tradurrà nel consentire il pascolo di pecore e oche nell'area e la costruzione di un apiario. "Vogliamo che i progetti che implementiamo non siano solo un mattone verde verso la neutralità delle emissioni in Polonia, ma anche che siano responsabili dal punto di vista ambientale" ha dichiarato Jablonski. (Vap)