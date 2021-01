Turismo: Vuolo (Lega), in Italia si discute di poltrone mentre piccole e medie realtà sono in ginocchio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come può un Governo sotto ricatto politico - commenta l'europarlamentare Id/Lega, Lucia Vuolo - essere lucido e scegliere tra l'utile al Paese e l'utile a mantenere la poltrona? Il Recovery Plan deve essere utilizzato con lungimiranza. Per turismo e cultura pare siano previsti solo 8 miliardi di euro, di cui 3,4 destinati ad un capitolo vago denominato 'Siti minori, aree rurali e periferie'. Da qui la mia domanda: quali sono realmente gli attori interpellati e quali le esigenze prese in esame per stilare un piano concreto di rilancio che guardi ai bisogni di coloro che hanno visto sfumare i sacrifici e gli investimenti di una vita? Penso agli operatori del Mezzogiorno e alle conseguenze sui territori, rendendo più rapidi ed evidenti i connessi problemi di desertificazione demografica, già in atto. E proprio insieme a loro chiedo uno sforzo politico rilevante per trasporti e turismo". "Ho la sensazione - ha concluso la Vuolo - che le progettualità presentate siano costruite su esigenze ipotetiche e non reali, sinonimo di persone che non conoscono il territorio e che non ne fanno gli interessi". (Ren)