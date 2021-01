Ricerca: studio Politecnico Milano, Covid-19 cambia attività e spazi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi risultati dell'analisi mostrano dunque come la ricerca stia diventando in generale più individuale (la percentuale di attività di ricerca collaborativa passa dal 42 per cento pre Covid-19 contro il 31 per cento attuale, mentre l'attività individuale cresce di circa il 10 per cento) e come gli uomini, sia prima che durante il Covid-working, abbiano maggiore accesso ad ambienti di lavoro diversificati. Gli effetti di questa nuova organizzazione del lavoro sono ancora da approfondire, soprattutto in riferimento alle categorie più penalizzate: non solo le donne ma anche i giovani ricercatori che, secondo i dati raccolti, hanno subito una diminuzione consistente della loro attività di ricerca collaborativa in una fase cruciale della loro carriera accademica. "La ricerca collaborativa è fondamentale per fare progressi scientifici – sottolinea Donatella Sciuto, prorettrice del Politecnico di Milano - è sicuramente necessario trovare al più presto soluzioni che consentano di riprendere queste attività non solo con strumenti digitali ma anche in presenza. Non dimentichiamo mai che è soprattutto sul campo dell'innovazione che si gioca il futuro. Non è pensabile infine che le donne scienziate e i giovani ricercatori escano ulteriormente penalizzati da questa situazione di emergenza". I dati sui ricercatori italiani pongono quindi importanti interrogativi sull'impatto della pandemia Covid-19 sulle caratteristiche e la qualità della ricerca scientifica: Esiste un nesso causale tra attività di ricerca individuali o collaborative e spazi a disposizione? Lo spazio per la ricerca scientifica manterrà la sua primaria funzione di incontro tra individuo e dimensione collettiva? Qual è l'impatto delle nuove modalità di organizzazione spaziale delle attività di ricerca sulla conciliazione casa-lavoro e sulla produzione di risultati scientifici? È uguale per uomini e donne? Come ridisegnare i campus universitari del futuro affinché promuovano a pieno pari opportunità nella ricerca e nella progressione di carriera? Quanto lo spazio fisico può favorire questi obiettivi? (com)