Trasporto aereo: Italia-Russia, compagnia S7 da marzo ripristinerà volo Bari-Mosca

- Aeroporti di Puglia comunica che dal prossimo 5 marzo la compagnia russa S7 Airlines ripristinerà il volo di linea tra Bari e Mosca. Lo riferisce un comunicato stampa. Il collegamento avrà inizialmente una frequenza settimanale - ogni venerdì – e verrà operato con un aeromobile B737-800 in configurazione Business e Economy. Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, “il legame tra la Puglia e la Russia, che affonda le radici nei legami storici e religiosi nel nome di San Nicola, oggi si rinnova nell’amicizia tra i nostri popoli, nel comune spirito di accoglienza e solidarietà. Un’amicizia segnata da momenti di straordinaria condivisione e di sostegno reciproco. La ripresa del volo diretto, che mi auguro coincida con un allentamento della morsa in cui la pandemia ci sta costringendo, non potrà che rafforzare i sentimenti autentici che da sempre ci uniscono e che sono alla base delle nostre relazioni istituzionali, sociali, culturali ed economiche”. Sull’importanza della decisione del vettore di ripristinare il collegamento con Mosca si è soffermato il presidente di aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti, per il quale “il 2020 ha rappresentato uno degli anni più difficili nella storia del trasporto aereo". (segue) (Com)