Germania: Covid, per Merkel serrata generale potrebbe essere necessaria fino a Pasqua

- In vigore dal 16 dicembre al 31 gennaio, la serrata generale attuata dalla Germania per contenere la diffusione del coronavirus potrebbe essere necessaria fino a Pasqua. La proroga si imporrebbe qualora non fosse possibile “tenere fuori” dal Paese la variante britannica del Covid-19, che farebbe “decuplicare” l'incidenza dei contagi. È quanto dichiarato oggi dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, come rivela il quotidiano “Bild”. Durante una videoconferenza con i deputati al Bundestag dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Merkel ha dichiarato che la Germania ha ancora bisogno di “otto-dieci settimane di restrizioni severe” contro la diffusione del coronavirus. (Geb)