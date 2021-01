Coldiretti: dopo mucca pazza Italia la più green in Ue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una realtà che – ricorda la nota – durante la pandemia Covid non si è mai fermata ed ha garantito l'approvvigionamento alimentare della popolazione non facendo mai mancare beni essenziali nonostante le molteplici criticità. "Bisogna dunque ripartire dai nostri punti di forza dell'Italia con l'agroalimentare che ha dimostrato resilienza di fronte la crisi e può offrire con la rivoluzione verde un milione di preziosi posti di lavoro green nei prossimi dieci anni, come dimostra il boom del 14 per cento di nascite di nuove imprese agricole under 35 negli ultimi 5 anni, in netta controtendenza rispetto agli altri settori" ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini in riferimento alla discussione sul Recovery Plan per il quale il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un colloquio telefonico ha positivamente accolto le sollecitazioni per il necessario adeguamento degli interventi per il settore agroalimentare. La scoperta del primo caso in un allevamento italiano ha dato il via all'emergenza nella Penisola dove – ricorda la Coldiretti - sono state adottate drastiche misure di prevenzione che hanno portato da oltre un decennio alla scomparsa della Bse dalle stalle nazionali grazie all'efficacia delle misure adottate per far fronte all'emergenza come il monitoraggio di tutti gli animali macellati di età a rischio, il divieto dell'uso delle farine animali nell'alimentazione del bestiame e l'eliminazione degli organi a rischio Bse dalla catena alimentare. Ma soprattutto – precisa la Coldiretti – è cresciuta l'attenzione alla qualità, alla sicurezza alimentare e alla trasparenza dell'informazione. (segue) (Com)