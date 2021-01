Algeria-Francia: colloquio telefonico Djerad-Castex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro algerino, Abdelaziz Djarad, ha tenuto un colloquio telefonico ieri l’omologo francese Jean Castex. Secondo una dichiarazione del governo di Algeri, i due primi ministri “hanno espresso soddisfazione per il livello delle relazioni bilaterali, che si caratterizza per la regolarità degli scambi al più alto livello”. La nota ha aggiunto che le due parti hanno “rinnovato la volontà di lavorare per costruire una partnership eccezionale in conformità con le aspirazioni di entrambe le parti, soprattutto in termini di investimenti e trasferimento tecnologico”. I due, infine, hanno anche discusso” dei preparativi in corso per la quinta sessione del comitato governativo di alto livello algerino-francese, che si terrà presto in Algeria”. (Ala)