Nigeria: polizia, oltre 21 mila persone arrestate per crimini violenti nel 2020

- Un totale di 21.296 persone sono state arrestate lo scorso anno in Nigeria per essere stati coinvolti in crimini violenti, tra cui rapimenti e rapine a mano armata. Lo ha annunciato il capo della polizia nigeriana, Mohammed Adamu, il quale ha fornito i dati relativi alle operazioni di polizia condotte nell'ultimo anno presso il dipartimento di investigazione criminale e il Force Intelligence Bureau nella capitale Abuja. Tutti i sospettati, ha aggiunto, saranno incriminati in tribunale alla conclusione delle indagini. I gruppi per i diritti accusano da tempo la polizia nigeriana di arresti arbitrari e detenzioni senza processo, accuse sempre negate dai vertici della polizia. Nell'ottobre 2020 il Paese è stato scosso da un’ondata di violente proteste contro gli abusi di polizia diventata nota con l'hashtag #EndSars, dal nome della famigerata unità speciale di polizia poi sciolta.(Res)