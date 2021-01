Regno Unito: scaffali vuoti nei supermercati nordirlandesi causa burocrazia post-Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverse catene di supermercati starebbero affrontando crescenti difficoltà nel rifornire i propri punti vendita in Irlanda del Nord, a causa dell'enorme quantità aggiuntiva di burocrazia introdotta per il trasporto di beni dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord in seguito alla Brexit. Secondo quanto riporta il "Financial Times", catene come Marks & Spencer, Sainsbury's e Tesco sono state tutte ugualmente colpite dalla nuova burocrazia prevista dal protocollo nordirlandese dell'accordo post-Brexit, che se da un lato ha permesso di escludere che un confine fisico tra le due Irlande venisse eretto, dall'altro ha portato l'introduzione di controlli "simil-doganali" all'imbarco delle merci in Gran Bretagna dirette in Irlanda del Nord, dividendo di fatto il Regno Unito in due. L'Irlanda del Nord infatti continua a far parte del mercato unico e doganale dell'Unione europea, come da accordi tra Londra e Bruxelles. Le carenze principali, secondo quanto riportano i supermercati, riguarderebbero prodotti altamente deperibili, come frutta fresca, latticini a corta scadenza e carni, e secondo la principale associazione di rivenditori al dettaglio nordirlandese, alcune catene avrebbero deciso di non inviare tout court tali prodotti in Irlanda del Nord per evitare che questi possano rimanere troppo poco tempo sugli scaffali per essere venduti, o scadere addirittura mentre sono in viaggio. (segue) (Rel)